



Пять рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту днем четверга, 30 июля.

Более чем на час от расписания отстает «Победный» рейс из столицы: в Гумраке его встретят в 16:35, а в обратную сторону самолет вылетит в 17:05. Позже назначенного в город на Волге прибудет и борт авиакомпании Nord Star из Екатеринбурга: с 16:35 время прилета сдвинуто на 17:50. В столицу Урала пассажиры отправятся в 19:00.

На четыре часа позже запланированного из Волгограда вылетит самолет до Новосибирска. Вместо 11:30 пилоты заберут пассажиров в 15:50.

Волгоградский аэропорт всю ночь работал в штатном режиме, несмотря на действовавший более семи часов режим беспилотной опасности. Тем не менее, задержки рейсов начались в авиагавани с самого утра.

Фото Андрея Поручаева