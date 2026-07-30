Волгоградка обокрала собственную подругу и потратила деньги на себя





Юная волгоградка подорвала веру своей приятельницы в крепкую женскую дружбу. Оказавшись в ее доме, девушка украла драгоценности и отнесла их в ломбард.

Пропавшие украшения – золотые серьги, браслет и кольцо – 43-летняя женщина хранила в шкатулке в комоде спальни. Однако после визита приятельницы, которая по возрасту годится ей в дочери, золота на привычном месте не оказалось.

– В отделении полиции жительница Новоаннинского района рассказала, что 22-летняя подруга из Волгограда жила у нее с 22 июня по 5 июля. После ее отъезда и вскрылась пропажа драгоценностей на 70 тысяч рублей, – прокомментировали в пресс-службе регионального главка МВД.





Вскоре гостья, которая ушла из чужого дома не только со своими вещами, была найдена. В разговоре с полицейскими волгоградка призналась в краже и заявила, что украшения своей подруги она сдала в ломбард. Полученные же деньги потратила на собственные нужды. В отношении девушки возбуждено уголовное дело – после задержания ее отпустили под подписку о невыезде.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области и сгенерировано с помощью ИИ