ВолгГМУ и ВГТУ вошли в ТОП-20 вузов по зарплатам фармацевтов и химиков

Общество 30.07.2026 11:49
0
30.07.2026 11:49
Два университета из Волгограда вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в химической отрасли и фармацевтике . По данным SuperJob, Волгоградский государственный технический университет занял по результатам исследования 14-е место. Средний размер зарплат выпускников этого вуза составляет сегодня 120 000 рублей в месяц. При этом 71% выпускников остаются работать в Волгограде по окончании обучения.
Волгоградский государственный медицинский университет занял 15-е место с показателем 115 000 рублей в месяц. Выбирают работу в родном регионе после получения дипломов 25% выпускников медвуза.
Абсолютным лидером рейтинга стал МГУ им. М. В. Ломоносова: медианная зарплата его выпускников составляет 240 000 рублей в месяц.
На втором месте — МФТИ (медиана заработных плат выпускников этого вуза последних пяти лет — 220 000 рублей).
Третью строчку занимает СПбГУ с медианой заработных плат выпускников в 190 000 рублей. СПбГУ — единственный вуз, чьи выпускники удостоены Нобелевских премий по химии (Н. И. Семёнов в 1956 и А. И. Екимов в 2023).
Фото сгенерировано ИИ
В Волгоградской области в последние дни июля обрушатся ночные температуры30.07.2026 13:41
Общество 30.07.2026 13:41
Волгоградцев предупредили о фейке с разбросанными минами30.07.2026 13:09
Общество 30.07.2026 13:09
В волгоградском аэропорту пошатнулось расписание: задерживаются пять рейсов30.07.2026 12:26
Общество 30.07.2026 12:26
Под Волгоградом водитель «Приоры» покалечил себя и пассажиров после наезда на ЛЭП30.07.2026 11:51
Общество 30.07.2026 11:51
ВолгГМУ и ВГТУ вошли в ТОП-20 вузов по зарплатам фармацевтов и химиков30.07.2026 11:49
Общество 30.07.2026 11:49
Работу сварщиков оценили почти в 250 тысяч рублей: кто еще получает подобные суммы?30.07.2026 11:27
Общество 30.07.2026 11:27
Атаку условных диверсантов отразили на объектах Минобороны под Волгоградом30.07.2026 11:14
Общество 30.07.2026 11:14
Детфонд помог с оборудованием волгоградским семьям с особенными детьми30.07.2026 10:44
Общество 30.07.2026 10:44
«Такого здесь не видели уже полвека»: в Старополтавском районе устраняют последствия удара стихии30.07.2026 10:17
Общество 30.07.2026 10:17
Как изменятся пенсии у волгоградцев с 1 августа30.07.2026 10:08
Общество 30.07.2026 10:08
Волгоградка обокрала собственную подругу и потратила деньги на себя30.07.2026 09:42
Общество 30.07.2026 09:42
Волгоградцам рассказали, как избежать «конца света» за просрочку платежа30.07.2026 09:40
Общество 30.07.2026 09:40
Мэр Таганрога заявила, что погибшая при атаке ВСУ женщина виновата сама30.07.2026 09:28
Общество 30.07.2026 09:28
Под Волгоградом в точке общепита готовили из подозрительных продуктов30.07.2026 09:13
Общество 30.07.2026 09:13
Волгоградцам развенчали фейки об ограничениях на снятие наличных в банке30.07.2026 08:29
Общество 30.07.2026 08:29