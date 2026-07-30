На юге Волгограда оборудуют 16 остановок за 27 млн: список адресов

27 миллионов рублей выделено на обустройство 16 остановочных павильонов и дорожных ограждений в южных районах города. Электронный аукцион объявлен МБУ «Южное», сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов. В мэрии пояснили, что конструкции должны быть выполнены из стали с антикоррозийным покрытием, остеклены закаленным стеклом, оборудованы скамейками с деревянными сиденьями, урнами и светодиодной подсветкой. Также исполнитель должен будет установить дорожные ограждения в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.
Полный список адресов, где появятся новые остановки:
ул. Лазоревая ( по ходу движения в Светлоярский район);
ул. Лазоревая ( по ходу движения в Волгоград);
ул. Тишинская ( по ходу движения в Светлоярский район);
ул. Тишинская ( по ходу движения в Светлоярский район);
ул. В.Судоверфь ( по ходу движения в Светлоярский район);
В.Судоверфь ( по ходу движения в Волгоград).
ул. Латвийская ( по ходу движения в Светлоярский район);
ул. Латвийская ( по ходу движения в Волгоград);
ул. Политотдельская ( по ходу движения в Светлоярский район);
ул. Политотдельская ( по ходу движения в Волгоград);
ул. Школа № 55 ( по ходу движения в Светлоярский район);
ул. Школа № 55 ( по ходу движения в Волгоград);
ул. Плеханова ( по ходу движения в Светлоярский район);
ул. Плеханова ( по ходу движения в Волгоград);
ул. Шлюз № 3( по ходу движения в Светлоярский район);
ул. Шлюз № 3 ( по ходу движения в Волгоград).
Завершить работы по установке павильонов планируют до окончания дорожного сезона.