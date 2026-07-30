



Жители Старополтавского района приходят в себя после обрушившейся на них непогоды. По словам старожилов, подобных ударов стихии они не видели как минимум полвека.

Накануне Старополтавский район принял на себя удар природы – вместе с ливнем населенные пункты атаковали ураганный ветер и град размером с крупные ягоды винограда. Погодное комбо, уточняли накануне в комитете по делам территориальных образований, оставило без света 16 из 32 населенных пунктов, посрывало крыши некоторых домов, а также повыбивало окна.

– Накануне вечером подача электроэнергии по району была восстановлена. Частично свет отсутствует только в Харьковке, где сейчас продолжаются восстановительные работы, – прокомментировал глава Старополтавского района Михаил Ахтямов. – Местами повреждена кровля жилых домов и складских помещений. Нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам – площадь уточняется.

К сегодняшнему утру, отметил Михаил Ахтямов, в район Волгоградской области частично вернулась и сотовая связь – к полноценной работе пока не вернулся лишь один из крупных операторов.

– Люди говорят, что подобного в этих краях они не видели уже 50 лет, – заключает глава района.

Отметим, что по прогнозам волгоградских синоптиков ветер с порывами до 15-20 м/с сохранится в Волгоградской области и сегодняшним днем. Осадков в регионе пока не ожидается.

Фото Михаила Ахтямова/Vk.com