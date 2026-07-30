В Волгоградской области реготделение Детского фонда помогло приобрести для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, дорогостоящее оборудование для реабилитации и передвижения. Как передает ИА «Высота 102», благотворители подарили 9-лентнему Адаму Литовченко из Урюпинска велотренажер. Мальчика воспитывает одна мама, которой теперь будет легче поддерживать физическую активность ребенка.

Еще одна помощь была оказана семье 15-летнего Станислава Горшкова из Волгограда с прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшенна. Теперь у подростка будет коляска с электроприводом, с помощью которой он будет более самостоятельным и мобильным.

Еще две семьи получили поддержку от благотворительной организации в июне этого года. Детфонд подарил семье Маликовых из Волжского, которая воспитывает 17-летнюю дочь Валерию с диагнозом ДЦП, электрический настенный подъемник. Это оборудование существенно облегчило родителям уход за особенным подростком. Теперь мама Валерии сможет самостоятельно посадить девочку в коляску, когда муж будет на работе.

Аналогичную поддержку Детфонд оказал и семье Чумадиных. Они получили такой же настенный подъемник, который упростил ежедневную заботу об их 17-летнем сыне Владимире, также живущем с ДЦП.

– Для многих семей такие средства реабилитации становятся значимой поддержкой, которая облегчает ежедневные заботы родителей и открывает новые возможности для детей. Мы благодарны нашим партнерам и спонсорам, благодаря которым такие проекты становятся возможными. Совместными усилиями мы помогаем семьям и создаем условия, чтобы дети получали необходимую поддержку, – сообщила председатель правления реготделения Детфонда и депутат облдумы Ирина Соловьева.





По ее словам, организация уже почти 40 лет отстаивает интересы детей, а программа «Помощь детям-инвалидам» остается в числе приоритетных. Так, с начала 2026 года реготделение Детского фонда направило более 600 тысяч рублей на закупку для детей с инвалидностью специализированного оборудования, которое меняет жизнь семей к лучшему.

Фото: Волгоградского реготделения Детфонда

