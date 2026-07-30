Волгоградцев предупредили о фейке с разбросанными минами





Волгоградцев предупредили о появившейся в социальных сетях фейковой информации, что улицы российских городов якобы засыпаны противопехотными минами «Лепесток». В распространяемых сообщениях россиян предупреждают о возможности детонации данных боевых устройств.

– Ранее этот фейк неоднократно опровергался, также и сейчас Администрация Волгоградской области указывает на недостоверность информации. Цель авторов рассылки – посеять панику среди жителей и создать ощущение угрозы там, где ее нет, – говорится в региональном канале «Война с фейками».





Волгоградцев призывают не доверять сообщениям из сомнительных источников и не распространять информацию, которая не подтверждена официальными ведомствами.

Скриншот: Война с фейками Волгоградская область / МАКС