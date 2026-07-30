



В областном центре участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются работниками городской администрации. Как сообщили в пресс-службе мэрии, чаще всего жертвами подобных схем аферистов становятся пожилые волгоградцы.

Злоумышленники используют различные предлоги: информируют о положенных выплатах, подарках или наградах, после чего просят назвать номер СНИЛС, банковские реквизиты или коды подтверждения из СМС. При этом имена чиновников, на которых ссылаются мошенники, в администрации не значатся и никогда не числились в штате.

В мэрии подчёркивают, что сотрудники администрации никогда не звонят жителям с предложениями о выплатах и не запрашивают личные данные по телефону. Всю информацию можно получить только через официальные источники или по телефонам, опубликованным на сайте госучреждения.

Если вам поступил подобный звонок, не перезванивайте на указанный номер. Проверить информацию можно, позвонив в официальную приёмную или обратившись в полицию. Будьте бдительны и предупредите своих пожилых родственников.