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Происшествия

На севере Волгограда мужчина до смерти избил знакомого в День пограничника

Происшествия 20.07.2026 14:18
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20.07.2026 14:18


В Волгограде идет под суд житель Тракторозаводского района, жестоко расправившийся с соседом по коммунальной квартире в День пограничника.

Трагическая история разыгралась на севере Волгограда вечером 28 мая. Заглянув к знакомому, ранее судимый волгоградец сел с ним за один стол.

Дальше ситуация разворачивалась по самому неприятному, но хорошо известному правоохранителям сценарию – с пьяных глаз мужчины что-то не поделили между собой, и между ними завязалась драка. Гость сначала избил хозяина квартиры руками и всем, что попадалось ему под руку, а после задушил его.

Уголовное дело по статье «Убийство» уже расследовано и отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото Павла Мирошкина 

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