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Происшествия

На трассе под Волгоградом погибла пассажирка опрокинувшегося авто

Происшествия 20.07.2026 10:26
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20.07.2026 10:26


В Старополтавском районе Волгоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ-21099». Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла на 6 км автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск». 

По предварительной информации, 57-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги на правую по ходу движения обочину, где произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП пассажир погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель доставлен в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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