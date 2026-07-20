На трассе под Волгоградом погибла пассажирка опрокинувшегося авто





В Старополтавском районе Волгоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ-21099». Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла на 6 км автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск».

По предварительной информации, 57-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги на правую по ходу движения обочину, где произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП пассажир погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель доставлен в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области