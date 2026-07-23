



Новый способ защиты от аферистов, заполучивших паспортные данные доверчивых горожан и моментально оформивших кредиты, разработали в Госдуме.

– С 1 октября 2027 года уведомления о любых подписанных договорах кредита или займа, включая кредитные карты, будут автоматически приходить в личный кабинет человека на портале Госуслуг, – рассказывает управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин. – Механика будет такова: банки и микрофинансовые организации передают данные о выданных потребительских кредитах и займах в бюро кредитных историй, а те, в свою очередь, направляют информацию в личный кабинет заемщика на Госуслугах. Так человек узнает о появлении нового долгового обязательства, даже если сообщение от самого банка по какой-то причине до него не дошло.

В сообщениях, которые максимально оперативно появятся в аккаунтах волгоградцев, пропишут не только точную сумму займа, но и с точностью до минуты укажут время, в течение которого горожане смогут отказаться от не нужного им долга.

– В уведомлении будут указаны основные условия: сумма долга или лимит по кредитной карте, процентная ставка и срок возврата. Важный момент: если сумма превышает 50 тысяч рублей, в уведомлении будет дополнительно указана информация о возможности отказаться от кредита. Там будет обозначен точный срок — буквально с точностью до минуты, — в течение которого нужно успеть обратиться в банк или МФО, чтобы аннулировать договор. Это поможет людям, которые оформили кредит или заем импульсивно, на эмоциях, воспользоваться «периодом охлаждения» и еще раз обдумать свое решение. Мы рассчитываем, что новый инструмент поможет в том числе защитить людей от финансовых мошенников, которые порой оформляют кредиты и займы по чужим украденным данным. Напомню также, что есть еще один способ защиты от «мошеннических» кредитов. Это самозапрет. Он устанавливается тоже через личный кабинет на Госуслугах, – заключает Роман Рахматулин.

Предупреждать горожан об оформлении нового долга будут абсолютно бесплатно, уточняют в Банке России.

Фото Павла Мирошкина