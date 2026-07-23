Военные отбили ночную атаку вражеских БПЛА в Волгоградской области

В Минобороны РФ отчитались о работе ПВО в регионах России за минувшую ночь. По данным ведомства, военные сбили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в 18 регионах России, в том числе в Волгоградской области. Также преградили дорогу дронам в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Московской областей, в Крыму, Татарстане и над акваторией Азовского моря.