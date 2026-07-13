Первый случай заражения ЛЗН от комаров зафиксирован в Волгограде





В Волгоградской области зарегистрирован первый случай инфицирования лихорадкой Западного Нила. Заболевший – житель Волгограда, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лихорадка Западного Нила – природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, а в тяжелых случаях – с поражением центральной нервной системы. Последствиями такого поражения могут быть менингит, менингоэнцефалит, а также острый вялый паралич.



Заражение человека происходит при укусе крововососущих комаров в период посещения природных биотопов во время отдыха, рыбалки, выполнения профессиональной деятельности, пребывания на дачных участках. Переносчики инфекции - комары, иксодовые и аргасовые клещи. В основном вирус передается человеку через укусы комаров.



Среди симптомов заболевания встречаются головная боль, боли в теле, боли в суставах, рвота, диарея или сыпь.

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