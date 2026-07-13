Силы ПВО уничтожили летевшие на Волгоградскую область вражеские беспилотники. По данным Минобороны, с вечера вечера 12 июля и в течение ночи 13 июля всего над российскими регионами было уничтожено 342 беспилотника. Помимо волгоградского региона, силы ПВО работали во Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Московской областях, в Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.