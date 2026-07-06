Волгоградский аэропорт вернулся к работе после вынужденной паузы





Три с половиной часа в режиме ожидания провел волгоградский аэропорт сегодняшней ночью.

На паузу работу авиагавани специалисты Росавиации поставили спустя час после объявления в регионе режима беспилотной опасности. Ограничения продлились до 05:44.

Несмотря на вынужденный простой, существенных подвижек в расписании пока не случилось. К этому часу в аэропорту Волгограда задерживается прибытие лишь одного московского рейса компании «Победа» - вместо 09:05 он приземлится в Гумраке в 10:30.

Фото Андрея Поручаева