Яна Чурикова навестила в Урюпинске дом из своего детства











Известная российская телеведущая вместе со своей дочерью Таисией побывала на родине своих предков – в Урюпинске Волгоградской области. По ее признанию, она не была здесь почти 35 лет.

В столице российской провинции она постучалась в дом, где когда-то жил ее дедушка, Вадим Александрович. Позднее он переехал в Москву, где продвинулся в военной карьере. А в Урюпинске осталась жить его мама, Вера Митрофановна, прабабушка Яны, к которой она иногда приезжала на каникулы.



Новая хозяйка дома провела Яну Чурикову по комнатам, показав, где раньше стояла печка. Телеведущая не смогла сдержать слез ностальгии, подержав в руке жука из своего детства. Она показала своей дочери и озеро Подпесочное, где училась плавать.



На прощание Яне Чуриковой новая хозяйка дома вручила банки с закрутками. А ведущая подарила женщине букет цветов.





Видео Яны Чуриковой VK.com