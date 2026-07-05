Волгоградские блогеры устроили дискотеку в пати-басе

Волгоградские блогеры одними из первых прокатились на необычном автобусе, переоборудованном под танцплощадку. Гостей пригласили в волжский парк «Ультра-100», где и показали пати-бас, который станет еще одной локацией для молодежного досуга.

Автобус переделали под место для дискотеки, убрав сиденья и установив пульт диджея со светомузыкой. Блогеры танцевали во время движения пати-баса, который привлекал внимание пассажиров общественного транспорта, с изумлением взиравших на автобус с разноцветными огнями и громкой музыкой.