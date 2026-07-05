Лидер группы «Руки Вверх!» обратился к волгоградцам после концерта











Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поблагодарил волгоградцев после концерта, который накануне, 4 июля, прошел на главной спортивной арене города.

- Волгоград, дорогие, целых пять лет не виделись! Представляете, сколько всего накопилось? Я так ждал этой встречи, и случился какой-то невероятный взрыв нашей общей любви и энергии, которая копилась эти годы. Спасибо за этот масштаб, за ваше тепло, за то, что продолжаете любить, ждать, петь вместе с нами! Вы лучшие! – написал он на своей страничке.



Напомним, как сообщало V102.RU, волгоградцы восторженно отзывались о шоу, которое устроила группа на Волгоград Арене. Многие признавались, что знаменитые хиты Сергея Жукова стали своеобразной «телепортацией в юность».



Видео Сергей Жукков и Руки Вверх!