3-часовую угрозу атак БПЛА отменили в Волгоградской области

Общество 05.07.2026 17:41
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05.07.2026 17:41
В Волгоградской области 5 июля отменили беспилотную опасность. Сообщение опубликовал тг-канал Радар ВРА оповещения по тылу. Угроза атак БПЛА действовала в регионе около трех часов. Сигнал о возможном налете вражеских дронов поступил в 14-21 ч. В 17-29 ч. опасность была снята.
311 иностранцам вручили дипломы врачей ВолгГМУ05.07.2026 18:38
Общество 05.07.2026 18:38
3-часовую угрозу атак БПЛА отменили в Волгоградской области05.07.2026 17:41
Общество 05.07.2026 17:41
Ливень с грозой и молниями накрыл Волгоград и Волжский05.07.2026 14:44
Общество 05.07.2026 14:44
Волгоградцев оповещают об угрозе БПЛА днем 5 июля05.07.2026 14:36
Общество 05.07.2026 14:36
Волгоградцам показали редкий снимок Сталинградского речпорта05.07.2026 14:19
Общество 05.07.2026 14:19
Самую жуткую свалку во дворе МКД сняли на видео волгоградцы05.07.2026 13:25
Общество 05.07.2026 13:25
МЧС: гроза с градом ударит по районам Волгоградской области 5 июля05.07.2026 12:41
Общество 05.07.2026 12:41
В поселке Водный Волгограда обследуют скважины из-за перебоев с водой05.07.2026 12:15
Общество 05.07.2026 12:15
«Вернулись в молодость»: волгоградцы делятся впечатлениями от концерта «Руки Вверх!»05.07.2026 11:28
Общество 05.07.2026 11:28
Сколько зарабатывают директора волгоградских театров и музеев05.07.2026 10:19
Общество 05.07.2026 10:19
Ситуацию с водой в поселке Волгограда проверят после вмешательства Бастрыкина05.07.2026 10:04
Общество 05.07.2026 10:04
Под Волгоградом наградили активистов за новые остановки имени героев СВО05.07.2026 09:30
Общество 05.07.2026 09:30
В аэропорту Волгограда 5 июля задерживаются 5 рейсов05.07.2026 08:43
Общество 05.07.2026 08:43
Почетный гражданин Волгограда Юрий Староватых отмечает день рождения05.07.2026 07:48
Общество 05.07.2026 07:48
Редкую ночь без беспилотной опасности провели волгоградцы05.07.2026 07:41
Общество 05.07.2026 07:41