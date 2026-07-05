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Общество

3-часовую угрозу атак БПЛА отменили в Волгоградской области

Общество 05.07.2026 17:41
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05.07.2026 17:41


В Волгоградской области 5 июля отменили беспилотную опасность. Сообщение опубликовал тг-канал Радар ВРА оповещения по тылу. Угроза атак БПЛА  действовала в регионе около трех часов. Сигнал о возможном налете вражеских дронов поступил в 14-21 ч. В 17-29 ч. опасность была снята. 

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