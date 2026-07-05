Волгоградцам показали редкий снимок Сталинградского речпорта

Федеральные новости

Ростовчанин чудом выжил после удара молнии в его авто

Из городской больницы Ростова-на-Дону выписали 41-летнего мужчину, пережившего удар молнии в автомобиль. Как передает Привет-Ростов, инцидент произошел, когда ростовчанин возвращался домой с работы. Во время движения на улице Текучева...