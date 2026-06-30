В Волгоградской области спецштаб и УФАС проверяют рост цен на топливо





В Волгоградской области региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК рассказал о ситуации на топливном рынке. По информации специалистов, несмотря на наличие топлива, а также введённые лимиты, в регионе спрос на бензин и дизельное топливо по-прежнему сохраняются на повышенном уровне.

- Ситуация остается стабильной и контролируемой. Работа по восполнению запасов и доставке топлива на АЗС осуществляется на постоянной основе. Запасы достаточны для обеспечения топливом в регионе, - отметили в облкомторге.

Также эксперты подчёркивают, что вводимые на заправках отдельных компаний лимиты никак не связаны с дефицитом и направлены на снижение ажиотажного спроса.

Отметим, круглосуточным мониторингом ситуации с обеспечением потребителей топливом в регионе занимается специальный штаб. Кроме того, специалисты уделяют особое внимание стоимости бензина и дизеля. Данные о повышении отпускных цен оперативно передаются в УФАС для проверки обоснованности.

Фото из архива ИА «Высота 102»