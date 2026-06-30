Волгоградка вошла в восьмерку выпускников России с 400 баллами по ЕГЭ





В России всего восемь выпускников школ получили 400 баллов по ЕГЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова. В их числе оказалась и выпускница волгоградского лицея №3 Светлана Овечкина.

Напомним, юная волгоградка стала первой в истории региона 400-балльницей. Высший балл школьница получила по русскому языку, математике, физике и информатике. О ее системе подхода к подготовке единого государственного экзамена ранее рассказала ИА «Высота 102» мама девочки.

По итогам ЕГЭ-2026 в России 8 759 выпускников получили 100 баллов, 933 человека набрали 200 баллов, 76 - 300 баллов, 8 - 400 баллов и одна выпускница - максимальные 500 баллов.

В Волгоградской области, по данным комитета образования и науки региона, отличились 200 баллами три выпускника. Это Артем Копылов из школы №1 Жирновска, Арина Дементьева из школы №5 Михайловки и ученица волгоградской гимназии №1 Ульяна Кондратьева. Всего в регионе зафиксировано 74 стобалльных результата на ЕГЭ-2026.

Основной период ЕГЭ в Волгоградской области проходит с 1 июня по 9 июля. В экзаменационной кампании участвуют 9,6 тыс. выпускников 11-х классов.

Фото со страницы Светланы Овечкиной в социальных сетях