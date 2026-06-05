



Наезд дорогой иномарки на 11-летнюю школьницу в Центральном районе Волгограда попал на камеру видеонаблюдения. В результате происшествия пострадавшую девочку с травмами забрала «скорая».

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем напротив дома №12 по ул. 7-ая Гвардейская. За рулем «Мерседеса» была 18-летняя девушка.





- 18-летняя девушка-водитель, управляя автомашиной «Мерседес», напротив дома №12 по ул. 7-ая Гвардейская наехала на 11-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - прокомментировали в Главке.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!