«Бабахи и дым»: Жителей Волжского 5 июня встревожили звуки взрывов





Сегодня, 5 июня, жители Волжского Волгоградской области испугались звуков взрывов и выстрелов, которые, по предварительным данным, доносятся со стороны полигона военной части.

В местных пабликах волжане, преимущественно проживающие в старой части города, делятся аудио и видео сообщениями с тревожными звуками и кадрами признаков пожара в виде черного дыма вдалеке.

- Это может быть полигон. Учения, - рассуждают волжане.

- Возможно, учения на Зеленом, выстрелы слышны, - предполагают местные жители.

По словам волжан, помимо громких звуков в старой части города ощущается и едкий запах дыма.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что тревожных вызовов из Волжского 5 июня не поступало. Ведомство на данный момент зафиксировало в этом городе только один вызов по поводу возгорания в автомобиле.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!