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Общество

Жителей волгоградской Михайловки предупредили о скоплении спецтехники 9 июня

Общество 08.06.2026 19:53
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08.06.2026 19:53


В Михайловке Волгоградской области 9 июня ожидается скопление спецтехники. Местные власти заранее предупреждают жителей и призывают не пугаться – в городе состоятся учения. 

– Девятого июня на территории города состоятся плановые тактико-специальные учения по тушению природных пожаров. С 9:00 начнется выдвижение техники к местам отработки учебных вводных, – говорится в официальном сообщении. – Сохраняйте спокойствие и привычный ритм жизни. Уступайте дорогу машинам с включенными спецсигналами. Не препятствуйте движению спецтехники и аварийных служб.

В органах власти уточняют, что стартующие утром 9 июня в Михайловке мероприятия носят учебный характер и проводятся для отработки навыков действий личного состава реагирующих подразделений.

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