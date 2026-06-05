



В Волгограде закончился первый тайм матча между сборными России и Буркина-Фасо. Первые сорок пять минут игры завершились в пользу российских футболистов - 2:0.





Счет в матче на 15-й минуте встречи открыл 20-й номер сборной Лечи Садулаев дальним ударом. После прорыва по флангу Антона Миранчука на 20-й минуте последовал прострел, и набежавший Алексей Миранчук удвоил преимущество россиян на радость волгоградских болельщиков.

Также первый тайм отметился удалением футболиста сборной Буркина-Фасо. Глушенков выходил один на один с вратарем, но Уэдраого повалил российского футболиста на газон на 43-й минуте.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU