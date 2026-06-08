



Весной здание пожарной каланчи в центре Волгограда обрело новую жизнь, став площадкой для музея знаменитого художника Виктора Лосева. Определившись со своим будущим, постройка сохранила и немало ниточек, прочно связывающих ее с прошлым. О судьбе каланчи, ее строительстве, непростой судьбе и возвращении к жизни – в материале ИА «Высота 102».

Ради экономии здание уменьшили вдвое

Пожары в деревянном городе вспыхивали не раз. Добротные постройки – дома и склады – горели настолько быстро и масштабно, что в 1897 году в Царицыне начали строительство «Первой пожарной части». Правда, возведение здания, без которого уже невозможно представить современный центр города, шло не без шероховатостей.

- В мае 1898 года строителям пришлось остановить работы, так как строившаяся на старом царицынском кладбище, каланча затрагивала захоронения, - рассказывают в Волгоградском областном краеведческом музее. – Однако выбор места был очевиден – с каланчи открывался лучший вид на весь центр и прежде всего – на вокзал. После обсуждений царицане решили оставить все, как есть.

Облик возводимой пожарной каланчи менялся прямо «по ходу пьесы» и из-за сложностей с финансированием. Дефицит бюджета вдвое сократил размеры здания. Второй корпус вдоль улицы Коммунистической в сторону железной дороги не построили вовсе. Несмотря на попытки сэкономить, каланча вышла отнюдь не бюджетной. Ее строительство обошлось городской казне аж в 85 тысяч золотых рублей! Именно из-за своей гигантской стоимости строение никогда полностью не принадлежало пожарным: в нем располагался также городской ломбард, а начале XX века – первая публичная библиотека Царицына.





- Первый этаж каланчи занимали пожарные подводы. Команда же жила в обустроенном на втором этаже общежитии. Правда, предназначалось оно только для холостых мужчин: семейные жили в пристройках рядом, - продолжают в краеведческом музее. – Конюшня и кузнеца размещались во дворе. Дежурили пожарные по строгому графику. Работа была поистине непростой: старые машины, вода, наливаемая обычными черпаками, то и дело рвущиеся пожарные «рукава», которые после смены относили сапожникам. К слову, в обязанности специалистов входило не только тушение пожаров, но также доставка дров в больницу и школы и зажжение уличных фонарей. При этом всем жалование пожарных было до обидного мало – всего 12 рублей. Из городской казны на содержание команды и обоза выделялось 9.592 рубля 55 копеек.

Город пожаров гремел на всю страну

Несмотря на то, что в Царицыне существовала каланча, а непростой труд пожарных облегчил запуск городского водопровода, в городе то и дело бушевали пожары, порой не оставлявшие от зданий и домов и камня на камне.

- 19 августа 1900 года в городе сгорела пятиэтажная мукомольная вальцевая паровая мельница товарищества «Туркин, Ткачев и Ко», а также располагавшийся рядом с ней резервуар с нефтью. От огня остались лишь каменные стены. Огонь дошел даже до располагавшегося рядом сада «Конкордия» и ближайших домов. Увы, но ни близость реки, ни наличие в Царицыне пожарной части не сыграли своей роли. Ситуацию скрасило лишь то, мельница была застрахована, и выплата составила 400 тысяч рублей. К тому же, земля с обгоревшим корпусом уже через год ушла в руки товарищества нижегородских коммерсантов.

Год спустя Царицын вновь прогремел на всю Россию. Пожар, вспыхнувший на окраине, уничтожил 24 беляны, 13 баржей, четыре мелких судна, три электролесопилки братьев Максимовых (лидеров местной деревообрабатывающей индустрии), несколько мелких лесопилок. Человеческие жертвы! Пять миллионов рублей убытков! Такими печальными последствиями обернулось очередное ЧП.

- Пожар, бушевавший три дня, разошелся на семь верст, уничтожив 300 домов и 28 вагонов, - перечисляют в краеведческом музее. – Событие оставило такой глубокий след в жизни царицан, что спустя девять лет после трагедии о ней снимали документальный фильм.





Пожарное дело выходит на новый уровень

С приходом советской власти пожарное дело получило свое развитие. В двухэтажные кирпичные здания с каланчами пустили электричество, провели телефонную связь. Там же построили новые мастерские, запустили бани и оборудовали общежития на 30 мест каждое.

- Летом 1927 года на вооружение пожарных частей коммунхоз получил два пожарных автомобиля «АМО» стоимостью 35 тысяч рублей каждый. Газета «Борьба» за 1927 год писала: « Когда ранним утром вас разбудит резкий звук пожарной трубы и звон колокола пожарного автомобиля - не пугайтесь. Это бывает ежедневно. Надо представить жизнь пожарного. Все 24 часа на каланче, днем и ночью, в хорошую и плохую погоду, пожарный всегда начеку. Жизнь его не легка, как мы о ней думаем..» - цитируют в областном краеведческом музее.





В 1929 году пожарные части отметили свое 75-летие. В честь юбилея на площади Павших Борцов организовали парад, сотрудники получили Красное знамя от имени Горсовета. Праздник, как это, к слову, принято и сегодня, завершился показательными учениями.

В 30-е годы башню Пожарной каланчи убрали. По одной из версий, причиной тому стало строительство здания Обкома ВКП (б) – предполагалось, что на вершину каланчи может забраться снайпер.

- Во время Сталинградской битвы здание сильно пострадало, однако уже к 1950-му его полностью восстановили и спустя десятилетие в нем расположилось спортивное общество «Труд». В начале 90-х его отдали коммерческому банку «Меридиан».

Новая глава в непростой судьбе царицынской каланчи началась после очередного пожара, на сей раз едва не уничтожившего саму постройку. После происшествия, случившегося в Волгограде в 1995 году, здание обрело вторую жизнь. Важно, что восстанавливали его по оригинальным чертежам! Долгие годы пожарная каланча ждала окончательного решения своей дальнейшей судьбы. И вот недавно в ее стенах, сохранивших уникальные элементы интерьера конца XIX века и 50-х годов XX, открылся музей имени Лосева. С просторными залами и удивительной смотровой площадкой, как на ладони открывающей весь центр Волгограда!





- В современной России исторические Пожарные каланчи сохранились лишь в 13 городах. Кроме Волгограда они и по сей день существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Галиче, Рыбинске, Балакове, Сердобске, Угличе, Ярославле, Трубчевске, Ульяновске, Самаре и Осташкове, - заключают в музее.





Фото: Волгоградского областного краеведческого музея, архив V102.ru