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Экономика

На ПМЭФ рассказали, при какой ставке ожидать спрос на корпоративное кредитование

Экономика 08.06.2026 10:32
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08.06.2026 10:32


Корпоративный долговой рынок в России остается устойчивым, а значительного роста спроса на заемное финансирование можно ожидать по мере снижения ключевой ставки до уровней, обеспечивающих положительную экономику инвестиционных проектов. Об этом заявил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на ПМЭФ – 2026.

По его словам, общий объем корпоративной задолженности с начала года практически не изменился и составляет около 84,5 трлн рублей. При этом стабильная динамика связана прежде всего со значительным объемом погашений, аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Он подчеркнул, что для оценки перспектив роста корпоративного кредитования важно учитывать два ключевых пороговых уровня процентных ставок.

– Первым ориентиром является ключевая ставка около 12%. Это точка, при которой стоимость заемного капитала становится сопоставимой с рыночной рентабельностью инвестированного капитала. В таких условиях проекты начинают создавать добавленную стоимость для акционеров, а не работать преимущественно на обслуживание долга. Именно с этого уровня можно ожидать заметного оживления инвестиционного спроса на кредитование, – сказал Средин.

По словам руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ, более выраженный рост инвестиционной активности возможен при дальнейшем снижении ставки.

– При ставке ниже 10% у бизнеса появляется дополнительный запас финансовой устойчивости для запуска долгосрочных проектов развития. В диапазоне 8–9% стоимость денег перестает быть главным ограничением для корпоративных заемщиков. Компании получают возможность планировать модернизацию производств, расширение мощностей и запуск новых площадок, опираясь на устойчивую финансовую модель, – отметил он.

Говоря о финансовом положении крупных компаний, Средин подчеркнул, что запас прочности в корпоративном секторе сохраняется, однако распределен крайне неравномерно. 

– Есть отрасли, которые вошли в текущий цикл с комфортным балансом, предсказуемым денежным потоком и возможностью частично компенсировать рост издержек через цены. Это отдельные экспортноориентированные компании, технологичные производства, фармацевтика, а также часть сервисных отраслей, работающих на внутреннем рынке, – сказал он.

При этом, по словам Средина, банк не использует отраслевой подход с жесткими ограничениями на кредитование.

– Мы всегда детально анализируем положение каждого заемщика, состояние отрасли и макроэкономическую ситуацию, включая глобальные факторы. У нас нет отраслей, которые автоматически попадают в какие-либо «красные списки». Для банка ключевое значение имеют качество бизнеса, финансовая устойчивость компании и ее перспективы развития, – подчеркнул Средин.

Фото: пресс-служба банка 

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