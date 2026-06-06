С кем встречался Андрей Бочаров в кулуарах ПМЭФ: фото





Многочисленные встречи провела волгоградская делегация на Питерском международном экономическом форуме, кооторый накануне завершился в северной столице. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообщался в кулуарах с представителями российской власти и бизнеса. Так, глава региона дружески поговорил с бывшим президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым – компании, которая давно присутствует в Волгоградской области и имеет большое значение для социально-экономического развития субъекта.





Андрей Бочаров также встретился с одним из членов иранской делегации. Напомним, с этой страной у Волгоградской области также выстроено взаимовыгодное сотрудничество.

Как ранее сообщало V102.RU, делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым в течение трех дней подписала пять соглашений. Регион присоединился к международному меморандуму, состоялись десятки рабочих встреч, актуальные вопросы рассмотрены на девяти тематических сессиях.



