



5 июня в Санкт-Петербурге началось пленарное заседание ПМЭФ-2026 с участием президента Владимира Путина,руководителей Узбекистана, Танзании, зампреда КНР и министра энергетики Саудовской Аравии. Мероприятие открыло выступление главы государства, в котором он рассказал об экономических успехах России, а также улучшению инвестиционного климата. Среди отмеченных регионов, ставших драйвером улучшения инвестклимата страны, оказалась Волгоградская область.

- В число лучших вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область. Среди регионов, показавших самую высокую динамику, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омская, Владимирская, Волгоградская области и Краснодарский и Приморский край. Поздравляю коллег с этим достижением, - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, как ранее сообщала редакция, эксперты АСИ на ПМЭФ-2026 представили Национальный рейтинг инвестиционного климата. Волгоградская область впервые вошла в топ-15, улучшив свою позицию сразу на восемь пунктов.

Фото: www.kremlin.ru