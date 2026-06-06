Росстат: волгоградцы сократили на 1,8% объем банковских сбережений





Росстат зафиксировал рост реальных доходов населения Волгоградской области по итогам первого квартала 2026 года. Как сообщается в докладе ведомства, в этом периоде они выросли на 3,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Данный показатель – средний среди регионоов ЮФО. Больше всего увеличились реальные доходы жителей Калмыкии – рост составил 11%. В Севастополе они подросли на 7,4%, а в Крыму – на 4,9%.

Что касается номинальных доходов жителей Волгоградской области, то в первом квартале они составили 42107 рублей на душу населения. Это больше, чем приходится тратить волгоградцам на самое необходимое. Так, в Росстате утверждают, что в этом периоде потребительские расходы достигли 38625 рублей. По сравнению с первым кварталом 2025 года номинальные доходы выросли на 10,7%, а траты – на 8,8%. При этом в четвертом квартале прошлого года номинальные доходы жителей Волгоградской области были больше – 61287 рублей. А объем первоочередных трат составил 48232 рубля.



Интересно, что в начала 2026 года волгоградцы сократили объем сбережений в банках в объеме текущих денежных доходов. Снижение составило 1,8%.



Ранее, напомним, в Росстате сообщили о росте средней зарплаты в Волгоградской области до 72578 рублей.





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