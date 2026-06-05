



В Волгоградской области Банк России выявил нелегального кредитора. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регулятора, замаскировавшись под ломбард, индивидуальный предприниматель организовал скупку и выдавал людям займы под залог имущества. При этом как ломбард скупка не была включена в государственный реестр Банка России. В настоящее время она внесена в предупредительный список.

– Взаимодействие с псевдоломбардами опасно. Их клиенты рискуют потерять свое имущество, оставленное в залог, – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Илья Морозов. – Нелегалы подменяют договоры займа договорами комиссии, хранения, купли-продажи с правом обратного выкупа имущества. Проценты по ним сильно превышают установленные значения.

Кроме того, имущество, переданное нелегалам, как правило, не страхуется, в то время как для ломбардов, действующих легально, это обязательное требование. При этом выплата денег при продаже вещи не гарантирована, легальные же ломбарды обязаны вернуть разницу между суммой реализации невостребованной вещи и суммой обязательств потребителя, если вырученная сумма превышает сумму ее оценки.

В Банке России напоминают, что с августа 2025 года публично привлекать инвестиции физических лиц могут только организации, поднадзорные Банку России и регулируемые законодательно. Если организация отсутствует в реестре регулятора, ее деятельность нелегальна. За нарушение закона для юридических лиц предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей.

Согласно опубликованному на сайте Банка России списку компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сегодня, 5 июня, в него была включена скупка, работающая на ул. 51-я Гвардейская в городе Калач-на-Дону.

Фото: сгенерировано ИИ