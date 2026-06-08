5-часовую беспилотную опасность отменили в Волгоградской области

В Волгоградской области в 05:46 мск 8 июня отменена беспилотная опасность, которая действовала на территории региона больше пяти часов. Сообщения от системы РСЧС о том, что угроза миновала, стали поступать жителям региона рано утром.

В целях безопасности ночью Росавиация ввела ограничения на полеты в волгоградском аэропорту. Жителям во время беспилотной опасности рекомендовали не подходить к окнам, выбрать безопасное помещение в жилище и не пользоваться лифтами.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!