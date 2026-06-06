Кредиты для волгоградцев могут подешеветь после 19 июня





В преддверии очередного заседания Банка России, где будет утверждаться размер ключевой ставки, эксперты начали делиться прогнозами по поводу того, какое решение там будет принято.

В частности, Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку в интервью ТАСС заявил, что снижение цен дает основания для более решительного снижения ставки, чем в прошлый раз.



- Сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться. Хотя это небольшая величина и короткий промежуток времени, но такой сигнал мы получили, значит, у Центрального банка есть основания для более решительного снижения ключевой ставки, чем это было в прошлый раз - на 1 п.п., - сказал он.



Напомним, 24 апреля 2026 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 14,5% годовых. Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 19 июня 2026 года.



Если ключевая ставка будет снижена, то банковские кредиты могут подешеветь. И они станут доступнее для волгоградцев, как и для других россиян.



