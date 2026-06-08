



В случае потери пароля от неквалифицированной электронной подписи (НЭП) в Личном кабинете налогоплательщика или срок её действия истёк, не нужно записываться на приём в налоговую службу. Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, НЭП перевыпускается прямо в личном кабинете, без визита в налоговую.

Пошаговая инструкция: как перевыпустить подпись за пару минут

Войдите в Личный кабинет налогоплательщика для физлиц.

Нажмите на кнопку справа (ваши ФИО), чтобы открыть раздел «Профиль».

Перейдите во вкладку «Настройки профиля», а затем – в «Электронная подпись».

Нажмите красную кнопку «Отозвать» – это отменит текущий сертификат.

Запросите новый сертификат и придумайте удобный пароль.

Обычно новый сертификат создаётся за несколько минут, но сервис может закладывать до суток. О готовности сообщит надпись: «Сертификат электронной подписи успешно выпущен» — она появится на той же странице.

Важный нюанс: срок действия

Сертификат НЭП действует 15 месяцев. Когда он истечёт, нужно повторить те же шаги, которые перечислены выше. Это бесплатно и не требует посещения госорганов.

Зачем вообще нужна эта подпись?

С её помощью вы можете подписывать и отправлять в налоговую:

декларации 3‑НДФЛ,

аявления,

другие документы.

По закону (п. 2 ст. 6 Федерального закона № 63‑ФЗ) электронный документ с неквалифицированной подписью равнозначен бумажному с вашей собственноручной подписью.