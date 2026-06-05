



Для реализации крупных индустриальных проектов в России может быть востребован механизм инвестиционного партнерства с инвесторами из дружественных стран, в том числе из Азии, который позволит одновременно обеспечить финансирование проектов и гарантировать спрос на выпускаемую продукцию. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук на сессии «Новые индустриальные проекты: государство, технологии, капитал» на ПМЭФ – 2026.

По словам Сергейчука, сегодня в России сформирован широкий набор инструментов поддержки инвестиций, включая кластерную инвестиционную платформу, соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальные инвестиционные контракты, особые экономические зоны и территории опережающего развития. Вместе с тем для ускорения реализации наиболее капиталоемких проектов необходимы дополнительные решения, позволяющие снизить риски для инвесторов и кредиторов.

Одним из возможных решений может стать расширение практики инвестиционных партнерств с инвесторами из дружественных стран, например, из Китая. Такой формат предполагает участие партнера в финансировании проекта, поставке технологий и оборудования, а также заключение долгосрочных контрактов на приобретение выпускаемой продукции.

– За последние годы государство и институты развития создали эффективный набор мер поддержки, который помогает запускать новые производства и модернизировать действующие предприятия. Однако при реализации крупных индустриальных проектов стоимостью в сотни миллиардов рублей остаются риски, связанные прежде всего с гарантированным спросом на будущую продукцию и возвратностью инвестиций, – отметил Виталий Сергейчук.

Отдельное внимание заместитель президента – председателя правления ВТБ уделил вопросам внедрения отечественных технологических решений. Он отметил, что для банков и инвесторов наибольшую сложность представляют проекты, основанные на технологиях, которые еще не имеют широкого промышленного применения и реализуются впервые.

– Развитие собственных технологий является стратегической задачей для российской промышленности. Вместе с тем новые технологические решения требуют дополнительного времени на запуск, наладку и подтверждение эффективности. В таких проектах важна поддержка государства как механизма страхования технологических рисков. Это позволит активнее финансировать инновационные производства и ускорить внедрение перспективных отечественных разработок, – заявил Виталий Сергейчук.

По его словам, дальнейшее совершенствование механизмов поддержки позволит повысить инвестиционную активность бизнеса, ускорить запуск новых производств и укрепить технологический суверенитет страны.

Фото: пресс-служба банка