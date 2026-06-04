Наследники хита «Вороваек» требуют 210 млн рублей за трек «А я девчонка...»





Наследники умершего соавтора популярных песен группы «Воровайки» пытаются взыскать многомиллионную компенсацию. По версии родственников, сообщает Привет-Ростов, второй претендент на авторские права незаконно использовал их творческое наследие. Речь, в частности, идёт о знаменитом треке «А я девчонка из Ростова-на-Дону».

Изначально финансовые претензии к ответчику составляли 1,5 миллиона рублей, но в ходе разбирательства сумма требований резко выросла. Истцы насчитали 210 концертов по всей стране – от Москвы до Дальнего Востока, – на которых спорные композиции исполнялись без выплаты отчислений.

Теперь семья покойного соавтора хитов настаивает на выплате по одному миллиону рублей за каждое несанкционированное использование песен на сцене. Позиция наследников основана на том, что авторские права после смерти их родственника в полном объёме перешли к детям.

По закону дальнейшее коммерческое применение музыкального материала возможно только с согласия всех действующих правообладателей и предполагает обязательное распределение доходов. В иске подчёркивается, что никаких официальных соглашений о разделе прибыли между сторонами заключено не было, а попытка досудебного урегулирования конфликта оказалась безуспешной.