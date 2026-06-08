



В Волгоградской области пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня в День России. Об этом сообщили 8 июня в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Так, рейсы, курсирующие по маршрутам Морозовская–Чернышков, Волгоград-1–Ложки, Волгоград-1–Петров Вал, Арчеда–Алексиково, а также Алексиково–Урюпино, в обоих направлениях будут перенесены на другие даты.

12 июня будут курсировать городские и дачные электрички, следующие по маршрутам Шпалопропитка–Волгоград-1, Тракторная-Пассажирская – Канальная и Канальная – Волгоград-1.

Кроме того, будут отменены рейсы пригородных поездов и городских электричек №6675 сообщением Волгоград-1 – Кривомузгинский (11 июня), №6337 сообщением Волгоград-1 – Шпалопропитка (12 июня), №6338 сообщением Шпалопропитка – Волгоград-1 (12 июня), №6521 сообщением Петров Вал – Ильмень (12 июня), №6522 сообщением Ильмень – Петров Вал (12 июня).

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.