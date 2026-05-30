ЦБ усилил надзор за оборотом наличных средств





Центральный банк РФ усилил надзор за оборотом наличных средств россиян. Об этом сообщил регулятор на своем официальном сайте.

Теперь банковские организации будут проводить ежедневный анализ операций клиентов, выявляя подозрительные. Для физлиц подозрительными действиями будут считаться: внесение на счет суммы наличных в размере от 5 млн рублей в течение 30 дней, с последующим оперативны выводом средств за границу. также для банка покажется подозрительным внесение 10 или более взносов, каждый на сумму от 100 тыс. рублей, с тем же дальнейшим переводом за границу.

- Указанные признаки не распространяются на клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств, - отмечается в документах.

Для юрлиц порог установлен выше. Подозрительными признаками покажется внесение средств на сумму от 30 млн рублей. При выявлении подобных сигналов кредитные организации будут обязаны запрашивать у клиентов пояснения относительно источников наличных; пересматривать оценку рисков в сторону увеличения; рассматривать возможность информирования Росфинмониторинга; а при наличии сомнений – применять право отказа в проведении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

В настоящее время банки уже обновляют свои процедуры мониторинга и подгоняют системы под новый стандарт.