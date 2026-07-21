Угроза ракетного удара действовала полтора часа в Волгограде 21 июля





В Волгоградской области утром 21 июля угроза ракетного удара сохранялась более полутора часов.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», об атаке ВСУ жителей региона предупредили с 03:12 мск. Население призывали избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам, спуститься в укрытия.

По данным мониторинговых каналов, на территории Волгограда утром 21 июля попытку очередного теракта ВСУ успешно отражала ПВО России.

В связи с угрозой ракетного удара аэропорт Волгограда был закрыт в 03.40 мск. В 04.49 в Волгоградской области объявлен отбой ракетной опасности. Одновременно Росавиация сняла ограничения с работы воздушной гавани – аэропорт возвращается к штатной работе.