Слышно, как работает ПВО: ВСУ направили на Волгоград ракеты

В Волгоградской области на рассвете 21 июля объявили угрозу ракетной опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгограде вновь прозвучали тревожные сирены, а население призвали спуститься в укрытия.

Угроза ракетного удара объявлена в регионе в 03.11 мск, в 03.40 Росавиация закрыла аэропорт Волгограда.

Жители региональной столицы сообщают о звуках, свидетельствующих о работе ПВО.

Жителям Волгограда и области следует соблюдать спокойствие. Выключить газ и воду в квартирах. Укрыться в помещениях без окон.







