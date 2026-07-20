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Общество

На юге Волгограда пожарные отбили от огня приют для животных

Общество 20.07.2026 21:30
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20.07.2026 21:30




В Волгограде сегодня, 20 июля, вспыхнул пожар на территории приюта для бездомных животных «Мы в ответе». Сообщение о происшествии  в Красноармейском районе на улице Джека Лондона поступило около 16-00 ч. На тушение пожара ушло около полутора часов. Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель приюта Галина Демьянова, пламя удалось остановить буквально в полуметре от построек. 

- Слава Богу, животные не пострадали. Но надышались дымом. На тушение мы использовали весь запас воды, около четырех кубов. Будем благодарны, если нам помогут с водовозкой, - поделилась Галина. 
Женщина пояснила, что намерена написать заявление в полицию с просьбой разобраться в обстоятельствах случившегося. По ее мнению, к происшествию могут быть причастны активисты из другой благотворительной организации. 

- Я предполагаю, что приют пытались поджечь специально, чтобы им больше доставалось пожертвований. Если это так, то слов просто нет. Ведь, чем больше таких приютов, где помогают животным, тем лучше,  - высказала такую версию собеседница. 
Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что трава и сухая растительность рядом с приютом  вспыхнули из-за неосторожного обращения с огнем. 

Для тех, кто может помочь приюту с водой, просьба обращаться по телефону: 8961-089-08-71.

Видео Волгоград. Красноармейский t.me

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