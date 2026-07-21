Облкомторг заключил около 700 соглашений о стабилизации цен





В Волгоградской области торговые сети и другие организации заключили уже около 700 добровольных соглашений о стабилизации цен на некоторые группы товаров.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, сейчас действенным механизмом реагирования на изменение цен является разработанное ФАС России постановление Правительства РФ № 662. Оно предоставляет региональным властям возможность в случае необходимости заключать с участниками рынка добровольные соглашения о стабилизации цен на товары.

По состоянию на 2 июля такие соглашения комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области заключил с X5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик»), индивидуальными предпринимателями, 78 организациями розничной торговли (647 торговых точек в организациях розничной торговли).

В перечень товаров, которые оговариваются в соглашениях, входят следующие группы продуктов питания: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай чёрный байховый,мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая – ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.