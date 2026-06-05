



Правительство поручило Минцифры и оператору Единой биометрической системы проработать возможность подтверждения возраста водителя электросамоката с помощью биометрических данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя министерства.

- Биометрию планируется использовать как один из инструментов подтверждения личности в случаях, когда оператор СИМ фиксирует аномалии, например подозревает, что электросамокат использует несовершеннолетний, - приводят слова источника журналисты.

Отметим, в настоящее время внедрение соответствующей возможности прорабатывается на экспертном уровне. Внедрять технологию сразу на территории всей страны власти пока не собираются. На первом этапе пилотный проект будет запущен на территории образовательного комплекса «Сириус». Кроме того, для соблюдения закона специалистам предстоит предусмотреть возможность альтернативных вариантов подтверждения личности. По закону, использование биометрических технологий в России носит сугубо добровольный характер.

Фото из архива ИА «Высота 102»