



Мама погибшего участника СВО отдала мошенникам шесть миллионов рублей. Действуя по классической схеме, аферисты привлекли внимание носящей траур женщины благородным предлогом, а после напугали уголовным делом за финансирование Украины.

Накануне Дня Победы жительнице Октябрьского района позвонили с неизвестного номера. Перезвонив, женщина узнала, что 9 мая на площади якобы планируют открывать мемориал погибшим защитникам страны. Для прохода на мероприятие ей необходимо взять с собой документы и фото сына. Правда, назвать свои паспортные данные ей посоветовали прямо сейчас. Без сомнений продиктовав серию и номер паспорта, мама погибшего участника СВО положила трубку. Однако вскоре ее телефон вновь зазвонил.





- Через некоторое время мне поступает звонок с «Госуслуг». Говорят, что в мой личный кабинет зашли и скачали личные данные, - рассказала в отделении полиции обманутая жительница Волгоградской области. - Потом мне сказали, что дадут номер телефона, по которому я смогу позвонить и узнать, что нужно делать дальше. Я позвонила, мне сказали, что сейчас свяжут с ФСБ, а там разберутся, что к чему. Тут же меня связывают якобы с ФСБ. Я рассказала сотруднику всю ситуацию, и он сказал, что в данный момент с моей карты пытаются перевести на сторону Украины 800 тысяч рублей, поэтому я буду считаться соучастницей преступления, даже если сама этого не делала. Сказал, что нужно обговорить 310 статью УК РФ «О неразглашении другим лицам», чтобы я молчала и никому ничего не говорила. Уже потом он мне перезвонил и сказал, что нужно связаться с банковским надзором для назначения мне бесплатного адвоката, чтобы на время следствия мои деньги были застрахованы.

После этого женщину начали не только пугать ответственностью, но и торопить с принятием решений – снимайте наличные, иначе сохранить деньги не получится. Этот довод прозвучал весьма убедительно, и через банковское приложение жительница Октябрьского района заказала крупную сумму.

- Девочки на кассе спрашивали меня: «С чем связано снятие наличных»? Меня проинформировали о мошенниках. Но так как меня хорошо подготовили перед посещением банка, я отвечала спокойно – все, как надо. Потом со мной связались и сказали, что нужно приехать в город и отдать деньги в казначейство. Оттуда выйдет инкассатор, скажет кодовое слово «Достоевский». Ну, и отдала пакетик, - вспоминает мама участника СВО. - Сначала я сняла 2 миллиона 700 тысяч. Потом мне сказали: «Чтобы дело скорее закрыть, надо снять остальную сумму» и также передать в казначейство. Муж был не в курсе всех этих дел, поэтому, чтобы он снял свою сумму, мне пришлось ему сказать, что деньги нужны для покупки квартиры. Заказали деньги, приехали. Сотрудники с нами также провели беседу. Я сняла 1 миллион 42 тысячи, а муж снял два с половиной миллиона. Их мы также передали инкассатору.

Уже после семья поняла, что стоит за неожиданными звонками. Женщина обратилась в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области