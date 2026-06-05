



УФНС России по Волгоградской области предупреждает: если вовремя не оплатить налоги за несовершеннолетних детей, у них может образоваться задолженность.

Дети, которые владеют имуществом или долей в нём, считаются налогоплательщиками и обязаны платить налоги в бюджет. Оплатить их могут законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители и другие лица.

Важно знать, что сумма налога на несовершеннолетнего ребёнка формируется в отдельном налоговом уведомлении и не включается в уведомление законного представителя. Если не заплатить вовремя, возникает задолженность (недоимка), на которую начисляются пени за каждый календарный день просрочки.

Налоговые органы Волгоградской области уже начали информационную работу: законным представителям детей направляют уведомления о необходимости погасить задолженность за предыдущие периоды.

Чтобы проверить, есть ли долг у ребёнка, оплатить его или получать налоговые уведомления в электронном виде, жителям Волгоградской области рекомендуют подключить детей – собственников имущества – к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» и настроить функцию «Семейный доступ» в своём кабинете.

Для подключения ребёнка законному представителю нужно получить логин и пароль в любой налоговой инспекции или МФЦ, предъявив документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о рождении (или другой документ, подтверждающий полномочия).

После того как ребёнок подключён к личному кабинету, настройка «Семейного доступа» выполняется законным представителем самостоятельно:

войдите в свой кабинет,

во вкладке «Профиль» выберите раздел «Семейный доступ» и нажмите «Добавить пользователя»,

в открывшемся окне введите ИНН ребёнка и отправьте запрос на подключение,

в личном кабинете ребёнка в разделе «Семейный доступ» нужно подтвердить получение доступа,

после подтверждения доступа в кабинете родителя сразу появится профиль ребёнка, где можно увидеть информацию о его начислениях.

Если у несовершеннолетнего есть налоговая задолженность, во избежание негативных последствий (например, принудительного взыскания) рекомендуется погасить её как можно скорее. Оплатить долг можно любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или по распечатанной квитанции.

Подростки с 14 лет при наличии подтверждённой учётной записи на «Госуслугах» могут войти в личный кабинет налогоплательщика через портал. Также они вправе самостоятельно обратиться в любую налоговую инспекцию или МФЦ с документом, удостоверяющим личность, и получить логин и пароль для входа в кабинет.