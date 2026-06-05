



В Волгограде у болельщиков остался последний шанс попасть на товарищеский матч футбольных команд России и Буркина-Фасо. На официальной площадке по продаже осталось лишь 349 билетов. При этом пока доступны места на любой вкус и кошелёк.

Больше всего нераспроданных билетов в категории за 4 тыс. рублей. В общей сложности на разных трибунах осталось 260 свободных мест. Ещё полсотни доступны по более комфортному ценнику в 800 рублей, и 22 места продаются по 700 рублей.

Кроме того, доступны 15 мест в вип-ложе №320 за 15 тыс. рублей каждое. Также все желающие могут прицениться к двум местам в категории 1,4 тыс. рублей и 1,7 тыс. рублей.

Напомним, матч «Россия — Буркина-Фасо» состоится на «Волгоград Арене» 5 июня в 20:00. Ранее Валерий Карпин поделился ожиданием от товарищеской встречи. Тренер уверен, что предстоящий матч не заставит зрителей скучать.

Фото из архива ИА «Высота 102»