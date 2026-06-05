



В Волгоградской области подростка, решившего погонять на отцовском мотоцикле и совершившего смертельную аварию, приговорили к трем годам колонии-поселения.

- В октябре прошлого года житель Николаевского района, которому на тот момент было 17 лет, взял отцовский мотоцикл RACER RC300 – GY8X, имеющий проблемы с ходовой частью, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Юноша ехал по левому краю проезжей части, где на полной скорости сбил пешехода – женщина была всего в метре от края проезжей части и в 15 метрах от знака «Уступи дорогу».

Удар оказался настолько сильным, что жительница Волгоградской области погибла на месте.

- Николаевский районный суд приговорил раскаявшегося подростка к трем годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью по управлению автомобилями на три года, - отметили в ведомстве. – Супругу погибшей молодой человек и его отец выплатят миллион рублей в качестве моральной компенсации и еще 77.800 рублей – для покрытия материального ущерба.

Еще миллион рублей семья юного гонщика должна отдать матери погибшей женщины. Ее сестра получит в качестве компенсации 500 тысяч рублей. Мотоцикл, на котором мчался житель Николаевского района, конфискуют в доход государства.

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