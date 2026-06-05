В Ростовской области выявили лихорадку Ку





В Ростовской области регистрируются случаи заражения опасными инфекциями после укуса клещей. Как передает Привет-Ростов, с начала сезона в больницы обратились более 2,1 тысячи человек, пострадавших от укусов членистоногих. Почти 40% от числа обратившихся – дети младше 14 лет.

Так, в Мартыновском районе зафиксирована Крымская геморрагическая лихорадка. Лихорадка Ку (коксиеллёз) была выявлена в Дубовском, Целинском, Сальском и Ремонтненском районах Ростовской области.

Специалисты проводят комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Противоклещевые обработки организованы на эпидемически значимых участках, включая зоны отдыха и места выпаса сельскохозяйственных животных.

Напомним, в Волгоградской области также регистрируются единичные случаи лихорадки Ку. Об этом ранее заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Инкубационный период при коксиеллезе составляет в среднем 1 - 2 недели. Однако при своевременном обращении к врачу и вовремя начатом лечении лихорадка Ку заканчивается полным выздоровлением. Избежать заражения поможет вакцина.