В Волгоградской области растут цены на подержанные автомобили





В России, в том числе и в Волгоградской области, поднялись цены на подержанные автомобили. Средняя стоимость машины с пробегом составила 1,19 миллиона рублей.

В аналитическом агентстве «Автостат» сообщили, что только за май в стране продали 524 тысячи автомобилей со «стажем». Эта цифра превышает на 7% показатели за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с апрелем продажи сократились на 6%.

Всего же за пять первых месяцев 2026 года новых владельцев нашли 2 391 200 машин, цитируют аналитиков в РБК. При этом средняя цена автомобиля равняется сегодня 1,19 миллионам рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

Фото Павла Мирошкина